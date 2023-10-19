Аэропорт «Уфа» в рамках форума «Ломая барьеры» подписал инклюзивный договор

В форуме принимают участие более 1500 человек, в том числе спикеры со всей России, а также из Беларуси, ОАЭ и США.

На пленарном заседании состоялось подписание инклюзивных договоров: организации взяли на себя обязательства по предоставлению рабочих мест людям с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из таких организаций – уфимский аэропорт, присоединившийся к инклюзивному проекту «Открыто для всех». Аэропорт обязался помогать с трудоустройством и обучением людям с ОВЗ и улучшать условия для них.

На сегодняшний день в аэропорту «Уфа» уже работает обученный обслуживанию инвалидов персонал. В 2023 году было выделено два дополнительных рабочих места специально для людей с ОВЗ, всего в организации сейчас 24 таких сотрудника.