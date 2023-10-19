Куда обращаться в Уфе, если батареи в квартире слишком горячие или холодные?

«БашРТС» напоминает, что для регулирования температуры внутри дома необходимо обращаться в управляющую организацию.

Жаловаться «БашРТС» и другим ресурсонабжающим организациям бесполезно, поскольку они поставляют отопление только в целом на дом, а не к каждому отдельному подъезду или к квартирам.

За качество предоставляемых услуг внутри дома отвечает управляющая компания, поэтому если у вас нет отопления или наоборот слишком горячие батареи – обращайтесь к ней.

Несмотря на то, что отопление во все жилые дома должны были подать еще неделю назад, в комментариях под постами Радия Хабирова, Ратмира Мавлиева и других чиновников и гос. учреждений до сих пор встречаются жалобы на холодные батареи.