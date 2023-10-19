Куда обращаться в Уфе, если батареи в квартире слишком горячие или холодные?

В 2023 году в учреждения здравоохранения, образования и социально-культурной сферы Уфы тепло подали третьего октября, в жилые дома – до 12 октября.
«БашРТС» напоминает, что для регулирования температуры внутри дома необходимо обращаться в управляющую организацию.
Жаловаться «БашРТС» и другим ресурсонабжающим организациям бесполезно, поскольку они поставляют отопление только в целом на дом, а не к каждому отдельному подъезду или к квартирам.
За качество предоставляемых услуг внутри дома отвечает управляющая компания, поэтому если у вас нет отопления или наоборот слишком горячие батареи – обращайтесь к ней.
Несмотря на то, что отопление во все жилые дома должны были подать еще неделю назад, в комментариях под постами Радия Хабирова, Ратмира Мавлиева и других чиновников и гос. учреждений до сих пор встречаются жалобы на холодные батареи.
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