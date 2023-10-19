В Башкортостане помидоры подорожали на 12% за неделю

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (12%), полукопченая колбаса (5,2%), яйца (4,6%%) и сосиски (3,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на рис (2,9%), мясные детские консервы (2,3%) и курицу (2,1%).

Цены на помидоры растут громадными темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (5,1%), картофель (4,6%), морковь (2,9%) и вареная колбаса (2,3%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.