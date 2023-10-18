В Уфе резко подорожала аренда жилья

С июля по сентябрь однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 55 городах из 70 исследованных, дешевле в 13, в двух ставки не изменились.

Двухкомнатные квартиры в 54 городах подорожали, в 15 подешевели, в одном городе не изменились. На трехкомнатное жилье цены аренды выросли в 52 городах, в 18 упали.

В среднем за третий квартал квартиры с одной комнатой подорожали на 2,6% (до 18 729 рублей в месяц), с двумя комнатами – на 3,3% (до 24 731 рубля), с тремя – на 3,1% (до 31 673 рублей).

С начала года аренда «однушек» поднялась в цене в среднем по стране на 7,1%, «двушек» – на 8%, «трешек» – на 7,3%.

В Уфе месячная аренда квартиры обойдется в среднем в:

– однокомнатной – 17 220 рублей в месяц (+4,5% за квартал, +6,5% с начала года);

– двухкомнатной – 22 847 рублей (+5,9% за квартал, +8% с начала года);

– трехкомнатной – 30 800 рублей (+3,9% за квартал, +7,6% с начала года).