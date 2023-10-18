Банк России отправил новую тысячную банкноту с изображением уфимского музея на доработку

16 октября Банк России представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, которые скоро поступят в оборот. Дизайн новых купюр вызвал шквал критики со стороны общественности.
Фото: администрация Уфы
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и ПФО. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены уфимский Музей археологии и этнографии, а также Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.
Прежде всего жителям не понравилось то, что на куполе изображенного на банкноте казанского музея, расположенного в здании бывшей дворцовой церкви, нет православного креста. Посты с критикой такого дизайна появились в сети сразу после анонса новых купюр.
РПЦ также обратила внимание на то, что на крыше церкви нет креста, а на минарете рядом изображен полумесяц.
После критики Центробанк решил не выпускать пока купюры в новом дизайне и отправил эскиз на доработку.
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