Банк России отправил новую тысячную банкноту с изображением уфимского музея на доработку

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и ПФО. Основное изображение лицевой стороны – Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены уфимский Музей археологии и этнографии, а также Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике на территории Казанского Кремля.

Прежде всего жителям не понравилось то, что на куполе изображенного на банкноте казанского музея, расположенного в здании бывшей дворцовой церкви, нет православного креста. Посты с критикой такого дизайна появились в сети сразу после анонса новых купюр.

РПЦ также обратила внимание на то, что на крыше церкви нет креста, а на минарете рядом изображен полумесяц.

После критики Центробанк решил не выпускать пока купюры в новом дизайне и отправил эскиз на доработку.