В уфимской Черниковке снесут и застроят высотками еще один квартал

В этом квартале около 13-й больницы много аварийных малоэтажных домов и гаражей – большинство из них снесут (с полным списком адресов можно ознакомиться в постановлении).

В течение семи лет после заключения контрактов подрядчик должен будет снести все указанные в перечне строения и возвести многоэтажные ЖК (до 26 этажей).

Кроме того, от него требуется строительство паркингов, благоустройство территории, формирование дорожной сети, проведение инженерных коммуникаций.