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В уфимской Черниковке снесут и застроят высотками еще один квартал

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На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы в Калиниском районе.

В этом квартале около 13-й больницы много аварийных малоэтажных домов и гаражей – большинство из них снесут (с полным списком адресов можно ознакомиться в постановлении).

В течение семи лет после заключения контрактов подрядчик должен будет снести все указанные в перечне строения и возвести многоэтажные ЖК (до 26 этажей).

Кроме того, от него требуется строительство паркингов, благоустройство территории, формирование дорожной сети, проведение инженерных коммуникаций.

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