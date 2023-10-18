В уфимской Черниковке снесут и застроят высотками еще один квартал

На сайте администрации города опубликовано постановление за подписью Ратмира Мавлиева о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы в Калиниском районе.
В этом квартале около 13-й больницы много аварийных малоэтажных домов и гаражей – большинство из них снесут (с полным списком адресов можно ознакомиться в постановлении).
В течение семи лет после заключения контрактов подрядчик должен будет снести все указанные в перечне строения и возвести многоэтажные ЖК (до 26 этажей).
Кроме того, от него требуется строительство паркингов, благоустройство территории, формирование дорожной сети, проведение инженерных коммуникаций.
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