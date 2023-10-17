В Уфе снова загорелся ТРЦ «Меркурий»

Как сообщает МЧС, сегодня, 17 октября, днем поступило сообщение о задымлении на кровле ТРЦ «Меркурий» по улице Кольцевой в Уфе.
Фото: МЧС России
По прибытии пожарных на третьем этаже происходило тление утеплителя под внешней обшивкой стены в неэксплуатируемой части здания.
Тление на площади шесть квадратных метров потушили в течение 25 минут с момента обращения в службу.
Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась. Сейчас идет разведка кровли тепловизором.
В сентябре прошлого года в ТРЦ «Меркурий» случился сильный пожар, огонь полностью уничтожил крышу первого корпуса и повредил второй.
Комментарии (0)