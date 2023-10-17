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В Уфе снова загорелся ТРЦ «Меркурий»

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Как сообщает МЧС, сегодня, 17 октября, днем поступило сообщение о задымлении на кровле ТРЦ «Меркурий» по улице Кольцевой в Уфе.

Фото: МЧС России

По прибытии пожарных на третьем этаже происходило тление утеплителя под внешней обшивкой стены в неэксплуатируемой части здания.

Тление на площади шесть квадратных метров потушили в течение 25 минут с момента обращения в службу.

 

Погибших и травмированных нет. Эвакуация не проводилась. Сейчас идет разведка кровли тепловизором.

В сентябре прошлого года в ТРЦ «Меркурий» случился сильный пожар, огонь полностью уничтожил крышу первого корпуса и повредил второй.

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