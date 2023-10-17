Глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин покидает должность

Рустем Рахматуллин – бывший депутат Горсовета Уфы, администрацию Советского района возглавил в 2019 году.
vk.com/rustem_rakhmatullin
Сегодня, 17 октября, на совещании в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев сообщил о том, что обратился к Рустему Рахматуллину «с просьбой возглавить одно из крупных муниципальных предприятий, где сегодня нужна его энергия и опыт крепкого коммунальщика».
Рахматуллин предложение принял и покидает должность главы района. При этом Мавлиев вручил ему грамоту за работу на посту.
В 2024 году уже под руководством нового главы продолжится реализация крупных проектов в Советском районе: реконструкция парка Лесоводов, обновление дворов и тротуаров, высадка деревьев и так далее.
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