Глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин покидает должность

Сегодня, 17 октября, на совещании в администрации Уфы мэр Ратмир Мавлиев сообщил о том, что обратился к Рустему Рахматуллину «с просьбой возглавить одно из крупных муниципальных предприятий, где сегодня нужна его энергия и опыт крепкого коммунальщика».

Рахматуллин предложение принял и покидает должность главы района. При этом Мавлиев вручил ему грамоту за работу на посту.

В 2024 году уже под руководством нового главы продолжится реализация крупных проектов в Советском районе: реконструкция парка Лесоводов, обновление дворов и тротуаров, высадка деревьев и так далее.