Башкортостану выделят 504 млн рублей на создание радиоэлектронного технопарка в Уфе

В 2023 году проект технопарка успешно прошел отбор на получение федеральной финансовой поддержки в Минпромторге России.

Сегодня, 16 октября, Михаил Мишустин распорядился выделить субсидии четырем регионам – Башкортостану, Татарстану, Владимирской и Нижегородской областям.

На развитие уфимского технопарка республике выделят по 252 млн рублей в 2023 и 2024 годах. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей.