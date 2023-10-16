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Башкортостану выделят 504 млн рублей на создание радиоэлектронного технопарка в Уфе

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Промышленный технопарк «РВ-1» площадью более трех тыс. га расположен на улице Рубежной в Кировском районе Уфы.

Проект технопарка

В 2023 году проект технопарка успешно прошел отбор на получение федеральной финансовой поддержки в Минпромторге России.

Сегодня, 16 октября, Михаил Мишустин распорядился выделить субсидии четырем регионам – Башкортостану, Татарстану, Владимирской и Нижегородской областям.

На развитие уфимского технопарка республике выделят по 252 млн рублей в 2023 и 2024 годах. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд рублей.

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