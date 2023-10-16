Ратмир Мавлиев: «Уфа к зиме готова»

Каждый год тема уборки снега становится головной болью для мэрии Уфы, которую с одной стороны заваливают жалобами жители, с другой критикует руководство региона.

По словам Ратмира Мавлиева, к этой зиме муниципальными предприятиями подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники, жилищными предприятиями города – 230 единиц, еще 156 единиц привлекут при необходимости.

До января 2024 года Уфа закупит 39 единиц техники за счет республиканского бюджета и 18 – за счет городского. Общее количество коммунальной техники в распоряжении города увеличится до 475 единиц.

Фактическая численность рабочих-коммунальщиков и водителей составляет 1705 человек. В этой области, как отметил мэр, продолжается набор персонала.

На территории города будут работать 13 полигонов для снега и два снегоплавильных пункта.

Для борьбы с гололедом заготовлено 16 119 тонн минерального концентрата «Галит» и 2297 тонн реагента «Бионорд» – их будут использовать вместо традиционного песка.

Песок достаточно дешев и эффективен при гололеде, но в целом приносит больше вреда, чем пользы: весной, после таяния снега, поднимается пыль, песок портит газоны и забивает ливневки.

«Уфа к зиме готова, не подведем. Все нормально», – заявил Ратмир Мавлиев.