Ратмир Мавлиев: «Уфа к зиме готова»

16 октября на совещании в правительстве Башкортостана глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отчитался о подготовке города к зимнему периоду.
Каждый год тема уборки снега становится головной болью для мэрии Уфы, которую с одной стороны заваливают жалобами жители, с другой критикует руководство региона.
По словам Ратмира Мавлиева, к этой зиме муниципальными предприятиями подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники, жилищными предприятиями города – 230 единиц, еще 156 единиц привлекут при необходимости.
До января 2024 года Уфа закупит 39 единиц техники за счет республиканского бюджета и 18 – за счет городского. Общее количество коммунальной техники в распоряжении города увеличится до 475 единиц.
Фактическая численность рабочих-коммунальщиков и водителей составляет 1705 человек. В этой области, как отметил мэр, продолжается набор персонала.
На территории города будут работать 13 полигонов для снега и два снегоплавильных пункта.
Для борьбы с гололедом заготовлено 16 119 тонн минерального концентрата «Галит» и 2297 тонн реагента «Бионорд» – их будут использовать вместо традиционного песка.
Песок достаточно дешев и эффективен при гололеде, но в целом приносит больше вреда, чем пользы: весной, после таяния снега, поднимается пыль, песок портит газоны и забивает ливневки.
«Уфа к зиме готова, не подведем. Все нормально», – заявил Ратмир Мавлиев.
Комментарии (0)