В МинЖКХ объяснили отсутствие отопления в жилых домах Уфы

«12 октября были подключены к отоплению все объекты – как жилые дома, так и социальные объекты.

А то, что обращения поступают, – это завоздушенность. То есть в целом в дом тепло подано, где-то в квартире одна батарея не греет, где-то несколько», – заявил исполняющий обязанности главы МинЖКХ Юрий Палтусов.

Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская сообщила, что больше всего жалоб от жителей поступает на то, что невозможно дозвониться до управляющих компаний.

«Здесь вопросы к управляющим компаниям, и вообще к организации работы в Уфе», – сказала Прочаковская.