Следующий завод белорусского холдинга «Амкодор» в Башкортостане построят за год

Это событие обсудили на совещании в правительстве 16 октября.

Этот завод был построен за девять месяцев, он уже выпускает продукцию. На совещании глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что следующий завод «Амкодор» в Башкортостане построят к 10 октября 2024 года.

«Следующий завод, который будет производить бульдозеры, грейдеры, экскаваторы на территории республики, площадью 41 тыс. кв. м будет построен за год. Если удастся – это на самом деле героический поступок будет.

Всегда мечтал, чтобы такие компетенции машиностроительные в нашей республике были и развивались», – сказал Радий Хабиров.