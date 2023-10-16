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Следующий завод белорусского холдинга «Амкодор» в Башкортостане построят за год

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На прошлой неделе, 10 октября, премьер-министр Беларуси Роман Головченко дал старт новому машиностроительному предприятию белорусского холдинга «Амкодор» в Башкортостане.

vk.com/radiyhabirov

Это событие обсудили на совещании в правительстве 16 октября.

Этот завод был построен за девять месяцев, он уже выпускает продукцию. На совещании глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что следующий завод «Амкодор» в Башкортостане построят к 10 октября 2024 года.

«Следующий завод, который будет производить бульдозеры, грейдеры, экскаваторы на территории республики, площадью 41 тыс. кв. м будет построен за год. Если удастся – это на самом деле героический поступок будет.

Всегда мечтал, чтобы такие компетенции машиностроительные в нашей республике были и развивались», – сказал Радий Хабиров.

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