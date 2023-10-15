В Уфе потеплеет до +15°

В начале этой недели на территорию республики западными потоками будет поступать более теплая воздушная масса с Атлантики, поэтому в городе потеплеет, но уже со среды погода вернется к октябрьской норме.

Понедельник, 16 октября: до +15°, малооблачно, без осадков, в ночь на вторник – +6°, без осадков.

Вторник, 17 октября: до +14°, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +3°, временами дождь со снегом.

Среда, 18 октября: до +8°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 19 октября: до +9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +2°, небольшой дождь со снегом.

Пятница, 20 октября: до +7°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +3°, временами дождь со снегом.