Уфа для погашения долгов возьмет кредиты на 600 млн рублей в «Сбербанке»

До 30 ноября текущего года Уфа откроет в «Сбербанке» шесть кредитных линий на 600 млн рублей на год под 14% годовых. Обслуживание кредитов обойдется в 84 млн рублей.

Еще 90 млн рублей долгов администрация выплатит из городского бюджета.

В начале октября Горсовет принял бюджет города до 2025 года. Несмотря на возросшие до 45,5 млрд рублей доходы, дефицит бюджета составит более 920 млн рублей.

Стоит отметить, что это не обязательно означает наличие финансовых проблем у города: при составлении бюджета дефицит всегда специально закладывается, поскольку реальные доходы, как правило, оказываются выше прогнозируемых.