«Трое детей, все заболели»: жители Уфы массово жалуются на отсутствие отопления

Тем не менее, и сегодня, 13 октября, по-прежнему в комментариях под постами Радия Хабирова, Ратмира Мавлиева и других чиновников и гос. учреждений очень много обращений от жителей касательно отсутствия отопления.

«Стадионная, 5/2, холодно в квартире, четвертый день звоню в ЖЭУ и ситуационный центр, толку ноль».

«По улице Первомайская, 66/1 – нет отопления до сих пор!!! Издевательство над людьми! Звонить бесполезно хоть в ситуационный центр, хоть в аварийную – не решается проблема!! Разберитесь, пожалуйста, нас не слышит никто, всем плевать, что дома в панельке очень холодно! Или уже в Москву писать?»

«Нет отопления в Черниковке по улице Первомайская, д. 49. В доме мерзнут пожилые, старые люди и маленькие дети!!! Почему каждый год нужно терпеть это издевательство, добиваться тепла в доме с боем??? Почему такое отношение к людям в нашем районе?!!»

«В Калининском районе ЖЭУ 67 не справляется с отоплением в квартирах, да и вообще ни с чем не справляются. Работает один слесарь, очередь на недели, что за безобразие? Деньги с нас берут круглый год, а к зиме всегда такое положение. Мушникова, 1/1 – мерзнем, дети маленькие, ну как так».

«Когда дадут отопление по адресу Черниковская, 61? Целый дом мерзнет, ЖЭУ бездействует. На звонки не отвечает. У меня маленький ребенок. Весь дом греется обогревателями. Проводка старая, а если у кого замкнет?»

«По улице Орджоникидзе, 20/1 – до сих пор нет отопления!!! Безобразие! Мерзнут пожилые люди! Срочно примите меры!!!»

«Кольцевая, 199 – нет отопления, примите меры, пожалуйста, детишки мерзнут! Дозвонились до диспетчерской или до УК – кормят завтраками, обещают, но не делают».

«Кольцевая, 177 – нет отопления. Дети мерзнут. Примите меры».

«У нас тоже нет по адресу Вологодская, 20/1. Вчера звонила в ЖЭУ, сказали – ждите. К сожалению, приходится ждать».

«У нас по адресу Дмитрия Донского, 34 до сих пор нет отопления, в квартире 16 градусов, примите, пожалуйста, меры».

«По адресу Фронтовых бригад, 7 нет отопления! Уже пять дней как начался отопительный сезон, и мы никак не можем добиться тепла в квартире, На выходных даже не ждем, что его дадут! ЖЭУ №67 занято ВЕСЬ рабочий день. 10-12 октября звонили весь день с девяти утра до шести вечера, никто не берет трубку».

«По улице Черниковская, 73/1 в доме нет отопления. Я не могу вылечить сыночка, у нас холодно. Помогите, пожалуйста».

«Сегодня уже 13 октября, но в нашем доме, а именно в нашем подъезде по улице Юрия Гагарина, 12/3, пятый подъезд, нет отопления. Каждый день звоню, даю заявку, принимают, но решить проблему не хотят. Еле теплые батареи только в спальне. У меня трое детей. Все заболели. Помогите, пожалуйста, решить проблему».

И так далее. Количество таких сообщений даже за сегодняшний день огромно и увеличивается с каждым часом.