Как выглядит обновленный сад Аксакова в Уфе

Вчера, 11 октября, в День республики в Уфе состоялось открытие обновленного сада имени С.Т. Аксакова.
Теперь территория парка поделена на функциональные зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки, скейт-парк.
В саду установили скульптуры по произведениям Сергея Аксакова «Аленький цветочек», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», а также скульптурную композицию «Детство».
Благоустроили пешеходные дорожки, обновили освещение. В парк уже вернулись лебеди и белки.
Фотографии опубликовал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
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