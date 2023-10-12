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Как выглядит обновленный сад Аксакова в Уфе

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Вчера, 11 октября, в День республики в Уфе состоялось открытие обновленного сада имени С.Т. Аксакова.

Теперь территория парка поделена на функциональные зоны: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки, скейт-парк.

В саду установили скульптуры по произведениям Сергея Аксакова «Аленький цветочек», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», а также скульптурную композицию «Детство».

Благоустроили пешеходные дорожки, обновили освещение. В парк уже вернулись лебеди и белки.

Фотографии опубликовал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

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