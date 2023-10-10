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Минтранс Башкортостана проверяет жалобы на переполненные автобусы в Уфе

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Замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Руслан Гарипов вместе с представителями мэрии, «Башавтотранс» и другими перевозчиками выехал на остановки «Юридический институт», «Кондитерская фабрика» и «Хлебозавод №5».

vk.com/transport.bashkortostan

Жители часто жалуются на то, что с этих остановок невозможно уехать, автобусы переполнены.

Минтранс сообщает о том, что сегодня, 10 октября, в утренний час пик с 7.15 до 7.25 к остановке «Юридический институт» подъехало 12 автобусов; к остановке «Кондитерская фабрика» с 7.35 до 7.45 – 14 автобусов и два троллейбуса; к остановке «Хлебозавод №5» с 7.50 до 8.00 подъехало – семь автобусов и три троллейбуса.

Также зафиксировали, что на «умной» остановке «Юридический институт» вандалы разбили стекло. Его обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Тем временем в комментариях под постами Ратмира Мавлиева обращают внимание на перегруженность транспорта в другом районе:

«Сегодня организовали "проверку" общественного транспорта. Вопрос один: для галочки мероприятие или для решения проблемы? Предупредили перевозчиков, создали видимость. Отчитаются, что с транспортом в микрорайоне "Яркий" проблем нет. Меж тем сегодня утром 57-й автобус на Зимина», – подписала одна из жительниц это фото.

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