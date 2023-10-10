Минтранс Башкортостана проверяет жалобы на переполненные автобусы в Уфе

Жители часто жалуются на то, что с этих остановок невозможно уехать, автобусы переполнены.

Минтранс сообщает о том, что сегодня, 10 октября, в утренний час пик с 7.15 до 7.25 к остановке «Юридический институт» подъехало 12 автобусов; к остановке «Кондитерская фабрика» с 7.35 до 7.45 – 14 автобусов и два троллейбуса; к остановке «Хлебозавод №5» с 7.50 до 8.00 подъехало – семь автобусов и три троллейбуса.

Также зафиксировали, что на «умной» остановке «Юридический институт» вандалы разбили стекло. Его обещают восстановить в кратчайшие сроки.