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В Уфе открыли для проезда часть улицы Октябрьской революции

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Администрация Уфы сообщает о том, что по реконструируемой улице Октябрьской революции, которая в будущем станет полупешеходной, уже можно проехать.

Фото: администрация Уфы

Пока что открыт для проезда только участок протяженностью 540 метров – от Воровского до Новомостовой.

На нем на проезжей части нанесли временную разметку желтого цвета, смонтировали освещение по четной стороне. Сама дорога сужена до семи метров, по одной полосе в каждом направлении.

По итогам реконструкции с обеих сторон улицы Октябрьской революции тротуары расширят до 4,5 метров, появятся велосипедные дорожки.

Ранее мы писали о том, что на сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по второму этапу реконструкции, сумма контракта составит 520 млн рублей.

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