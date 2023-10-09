В Уфе открыли для проезда часть улицы Октябрьской революции

Администрация Уфы сообщает о том, что по реконструируемой улице Октябрьской революции, которая в будущем станет полупешеходной, уже можно проехать.
Фото: администрация Уфы
Пока что открыт для проезда только участок протяженностью 540 метров – от Воровского до Новомостовой.
На нем на проезжей части нанесли временную разметку желтого цвета, смонтировали освещение по четной стороне. Сама дорога сужена до семи метров, по одной полосе в каждом направлении.
По итогам реконструкции с обеих сторон улицы Октябрьской революции тротуары расширят до 4,5 метров, появятся велосипедные дорожки.
Ранее мы писали о том, что на сайте госзакупок был размещен тендер на выполнение работ по второму этапу реконструкции, сумма контракта составит 520 млн рублей.
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