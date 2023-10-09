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В Башкортостане, несмотря на санкции, увеличилось количество люксовых автомобилей

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Специалисты международной аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza опираясь на данные ФНС подсчитали количество количество премиальных автомобилей дороже 10 млн рублей в регионах России за прошлый год, когда были введены масштабные западные санкции.

Авторы исследования констатируют: несмотря на все запреты, за 2022 год в России количество премиальных автомобилей выросло почти на четверть до 19,8 тыс. штук.

Больше всего элитных машин ездит по дорогам Москвы (8140 автомобилей), Санкт-Петербурга (2035), Московской области (1575), Краснодарского края (903), Свердловской области (509), Татарстана (433), Новосибирской области (334), Ростовской области (326), Красноярского края (283), а также Иркутской области (260).

В Башкортостане таковых в прошлом году насчитывалось 208, что на 20,9% (36 штук) больше, чем годом ранее.

По ПФО большее количество элитных авто зарегистрировано, помимо Татарстана, в Нижегородской (213) и Самарской (252) областях.

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