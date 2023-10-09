Стало известно, когда включат отопление во всех жилых домах Башкортостана

Обычно в жилые дома тепло начинают подавать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на уровне ниже +8° в течение пяти дней.

На совещании исполняющий обязанности министра ЖКХ республики Юрий Палтусов сообщил о том, что температурный порог ниже +8° наступил вчера.

По его словам, отопление во все жилые дома Башкортостана должны подать до четверга, 12 октября.

В «БашРТС» уже сообщили о запуске теплоснабжения во всех городах присутствия. В первую очередь тепло поступает в социальные учреждения: детские сады, школы, объекты здравоохранения.

Компания напомнила также, что запуск отопления – это не одномоментный процесс. С момента подачи тепла с котельных или ТЭЦ до полного прогрева батарей в домах может пройти несколько дней, так как между ними километры трубопроводов, тепловые пункты, квартальные сети и другие технологические системы, которые входят в рабочий режим постепенно.