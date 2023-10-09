В Уфе из-за приезда высокопоставленных гостей перекроют центр города

Об этом сегодня на совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

Как ожидается, Михаил Мишустин посетит УУНиТ и Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Роман Головченко даст старт новому машиностроительному предприятию белорусского холдинга «Амкодор» в Башкортостане, а Аслан Бжания примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню республики 11 октября.

«Подчеркиваю, что нам в ближайшие дни предстоит напряженная работа», – сказал Радий Хабиров.

По информации наших источников, в связи с прибытием гостей 10 октября перекроют Карла Маркса, Свердлова и другие улицы в центре города около университета.

Кроме того, как сообщает администрация Уфы, 10 октября с 12.00 до 16.30 и 11 октября с 9.00 до 13.00 будут перекрыты:

– улица Пушкина – между Цюрупы и Ленина;

– улица Советская – от Заки Валиди до Октябрьской революции.

В это время там состоится церемония посвящения учащихся классов имени М.М. Шаймуратова в ряды «шаймуратовцев». Изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.