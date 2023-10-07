Демский парк в Уфе подвергается нашествиям вандалов

На эту проблему обратил внимание глава администрации Демского района Антон Тарасов.

По его словам, детская площадка, скейт-парк, информационные указатели, скамейки, урны, электрические столбы, зеленые насаждения то и дело подвергаются нападению разрушителей: будь-то неразумный подросток или необразованный взрослый. Видеозаписи передаются в полицию, нарушителей штрафуют и обязывают возместить ущерб.

«Благоустроить парк и поддерживать его в опрятном состоянии – работа непростая. Мы стараемся, чтобы парк встречал гостей в наилучшем виде – каждый день чистим и убираемся, восстанавливаем сломанные элементы. Но каждый раз, когда мне сообщают об актах вандализма, внутри все закипает!

Уважаемые жители и гости района! В очередной раз призываю вас бережнее относиться к нашему парку, к району. Учите этому и своих детей», – написал Антон Тарасов в соцсетях, опубликовав эти фото.