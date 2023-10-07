Демский парк в Уфе подвергается нашествиям вандалов

Демский парк, в котором недавно завершили дорогостоящую реконструкцию, несмотря на дежурство полиции и видеокамеры, регулярно громят сами отдыхающие. Только за последнюю неделю было составлено более 10 административных протоколов.
На эту проблему обратил внимание глава администрации Демского района Антон Тарасов.
По его словам, детская площадка, скейт-парк, информационные указатели, скамейки, урны, электрические столбы, зеленые насаждения то и дело подвергаются нападению разрушителей: будь-то неразумный подросток или необразованный взрослый. Видеозаписи передаются в полицию, нарушителей штрафуют и обязывают возместить ущерб.
«Благоустроить парк и поддерживать его в опрятном состоянии – работа непростая. Мы стараемся, чтобы парк встречал гостей в наилучшем виде – каждый день чистим и убираемся, восстанавливаем сломанные элементы. Но каждый раз, когда мне сообщают об актах вандализма, внутри все закипает!
Уважаемые жители и гости района! В очередной раз призываю вас бережнее относиться к нашему парку, к району. Учите этому и своих детей», – написал Антон Тарасов в соцсетях, опубликовав эти фото.
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