Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

«Сегодня день рождения отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин. Настоящий лидер нации и мудрый политик, вокруг которого в сегодняшнее непростое время сплотились все народы нашей страны.

Глава государства с большим уважением относится к каждому региону России. К интересам и запросам жителей. И мы благодарны за поддержку развития и Башкортостана. Причем по широкому спектру направлений. К примеру, только по президентской программе капремонта школ мы за два года отремонтировали 140 зданий учебных заведений. По сути, дали новый импульс развития системе школьного образования региона.

Президент поддерживает и другие наши инициативы в экономике и социальной сфере.

Владимир Владимирович не раз отмечал, что "Башкирия всегда играла особую, значимую роль в жизни, в истории и в судьбе России". И что с вхождением в состав России башкиры взяли на себя важную миссию защиты внешних рубежей страны. Тысячи наших воинов и сегодня защищают Родину, ее жителей в ходе специальной военной операции. Мы уверены, что они достойно выполнят все поставленные задачи.

Башкортостан всегда был и будет опорным регионом страны. Мы, жители республики, ответственно трудимся ради благополучия и процветания нашего отечества. И, несомненно, достигнем всех целей, которые ставит перед нами президент России», – написал Радий Хабиров.