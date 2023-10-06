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В Уфу поступила еще одна партия новых автобусов

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Это современные комфортабельные пассажирские автобусы производства нефтекамского завода с экологичным двигателем на газомоторном топливе.

vk.com/radiyhabirov

Фотографии сегодня, шестого октября, опубликовал в соцсетях Радий Хабиров.

Автобусы закупают в рамках масштабной транспортной реформы. Эта партия из 50 единиц пойдет на один из самых востребованных и протяженных маршрутов в Уфе – №226, от ДОКа до «Меги». Ежедневно им пользуются почти 25 тысяч пассажиров.

«Мы шаг за шагом закрываем проблемные направления. Город растет, расширяется, и хорошо, что жители пользуются общественным транспортом.

В ближайшее время ждем еще 250 автобусов. Их мы направим на обслуживание сел и городов республики», – сообщил Радий Хабиров.

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