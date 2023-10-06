Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев избран председателем Ассоциации городов Поволжья.
Фото: Ратмир Мавлиев
На этом посту Мавлиев сменил мэра Казани Ильсура Метшина, став таким образом самым молодым руководителем в истории Ассоциации.
«С этой трибуны хочу поблагодарить моего друга и старшего товарища Ильсура Раисовича за эффективную работу на посту председателя, всех заместителей председателя и членов правления за выдвижение на федеральный уровень целого ряда законодательных инициатив», – прокомментировал назначение мэр Уфы.
Председатель АГП избирается на три года с правом переизбрания неограниченное количество раз. Он ведет заседания, подписывает решения правления, координирует работу всех подразделений Ассоциации.
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