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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев избран председателем Ассоциации городов Поволжья.

Фото: Ратмир Мавлиев

На этом посту Мавлиев сменил мэра Казани Ильсура Метшина, став таким образом самым молодым руководителем в истории Ассоциации.

«С этой трибуны хочу поблагодарить моего друга и старшего товарища Ильсура Раисовича за эффективную работу на посту председателя, всех заместителей председателя и членов правления за выдвижение на федеральный уровень целого ряда законодательных инициатив», – прокомментировал назначение мэр Уфы.

Председатель АГП избирается на три года с правом переизбрания неограниченное количество раз. Он ведет заседания, подписывает решения правления, координирует работу всех подразделений Ассоциации.

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