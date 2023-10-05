Госсобрание Башкортостана снова возглавил Константин Толкачев

На первом заседании выбирали председателя Госсобрания, единственным кандидатом на этот пост был действующий спикер парламента Константин Толкачев. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно.

70-летний Толкачев возглавил Госсобрание в шестой раз, он руководит парламентом Башкортостана более 20 лет. Руководитель фракции партии «Единая Россия» Салават Хусаинов, выдвигая кандидатуру Толкачева, отметил, что времена сейчас непростые и «коней на переправе не меняют».

«Обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт и знания для осуществления возложенных на меня полномочий. Выражаю искреннюю признательность депутатам Государственного собрания прошлых созывов за плодотворную законотворческую деятельность. Их профессионализм, активность, внимательность по отношению к избирателям позволяли своевременно выявлять и решать наиболее актуальные проблемы общества.

В минувшие годы заложена основа для серьезных преобразований с учетом требований времени практически во всех сферах деятельности. Уверен, новый состав депутатского корпуса продолжит эти начинания и сделает все, чтобы экономический и интеллектуальный потенциал Башкортостана и впредь развивался на благо жителей республики. Рассчитываю на вашу поддержку в период всей работы нашего созыва. Со своей стороны всегда готов к конструктивному диалогу с каждым из вас. Еще раз благодарю за оказанное доверие», – сказал Константин Толкачев.