В Башкортостане продолжают расти цены на помидоры, дешевеют другие продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 25 сентября по второе октября 2023 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (8,3%), вермишель (3,2%) и яйца (3,1%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу (2,1%, макароны (1,8%), маргарин и вареную колбасу (по 1,5%).
Цены на помидоры растут высокими темпами уже несколько недель подряд.
На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (8,7%), свекла и капуста (по 3,4%) и мясные детские консервы (3,2%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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