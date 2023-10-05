В Башкортостане продолжают расти цены на помидоры, дешевеют другие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (8,3%), вермишель (3,2%) и яйца (3,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на курицу (2,1%, макароны (1,8%), маргарин и вареную колбасу (по 1,5%).

Цены на помидоры растут высокими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за последнюю отчетную неделю, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели огурцы (8,7%), свекла и капуста (по 3,4%) и мясные детские консервы (3,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.