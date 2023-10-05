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В парламенте Башкортостана высказались против легализации продажи алкоголя через интернет

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Обсуждение возможной легализации продажи алкоголя через интернет сейчас ведется на федеральном уровне. Если Минфин и некоторые другие ведомства поддерживают эту идею, то Минздрав выступает против.

На эту тему высказался заместитель спикера парламента Башкортостана Рустам Ишмухаметов, курирующий проект «Трезвый Башкортостан».

«На федеральном уровне ведется дискуссия о возможной легализации продажи алкоголя через интернет. Одни ведомства "за", другие "против". Полагаю, такая инициатива обязательно должна решаться с учетом и мнения регионов тоже.

Просто минусов в данном случае точно больше, чем плюсов. О таких очевидных из них, что при продаже алкоголя через интернет возрастают риски покупки спиртного несовершеннолетними и продажи "паленого" алкоголя, сказано и написано много. Но мне бы хотелось обратить внимание еще и на такой существенный минус, о котором пока мало кто задумывается.

Введение подобной нормы создаст серьезную правовую коллизию. Дело в том, что во многих регионах действуют локальные ограничения на продажу спиртного. Например, в Башкортостане законодательно запрещена продажа алкоголя в дни сабантуев, последнего звонка, новогодних каникул, в День знаний, День молодежи. Кроме того, есть безалкогольные зоны. У нас, например, это пока только село Якутово в Куюргазинском районе. Но есть регионы, где число населенных пунктов, в которых полностью запрещена продажа алкоголя, измеряется сотнями. В случае торговли алкоголем через интернет автоматически возникает возможность обхода всех этих ограничений – нельзя купить в магазине, но можно заказать доставку на этот день.

В каждом регионе свои ограничения. Предусмотреть их все в новой правовой норме о легализации интернет-торговли алкоголем и пытаться реализовывать их точечно на местах практически невозможно. Контролировать работу всех интернет-продавцов, служб доставки и проверять посылки тем более нереально. Таким образом, сама идея интернет-торговли алкоголем заведомо несет в себе массу проблем. Нерационально создавать сложности там, где их можно легко избежать. Как считаете?» – написал Ишмухаметов в соцсетях.

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