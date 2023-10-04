Башкортостан возглавил антирейтинг по числу ДТП с участием детей-водителей механических ТС

В рейтингах учитывались водители механических транспортных средств младше 16 лет.

В топ-10 антирейтинга по числу ДТП, допущенных по неосторожности детей-водителей, Башкортостан (34) летом этого года занял сразу вторую строчку после Нижегородской области (37).

В среднем по стране с пометкой «по неосторожности» проходит около 70% таких ДТП.

В общей сложности в Башкортостане за лето было 51 ДТП с участием детей, управляющих велосипедами, мопедами, самокатами и так далее – первая строчка соответствующего антирейтинга, даже больше, чем в Москве (34 случая).

Другими словами, со знанием ПДД и элементарных правил осторожности у детей в республике плохо, что стоит взять на заметку родителям.

В целом по России за этот период произошло 1041 дорожно-транспортное происшествие с участием указанной категории, за год этот показатель вырос катастрофически – на 76% (с 592 в 2022).

82,5% из них числятся за «управленцами» мототранспорта, в том числе мопедов.