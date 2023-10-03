Уфимцам пока не будут выставлять счета за отопление

Отопительный сезон официально начнется в октябре, так что большинство жителей Уфы начнут платить за отопление только с получением квитанций в начале ноября – об этом сегодня, третьего октября, на пресс-конференции в администрации Уфы сообщил глава местного филиала «БашРТС» Азат Фахретдинов.

Это касается только тех домов, в которых установлены общедомовые тепловые счетчики, так как они оплачивают тепло по факту потребления.

Жителям тех домов, в которых счетчиков нет, придется начинать платить уже сейчас. Как пояснили вчера в Управлении главы республики, в этом нет нарушений: жители таких домов платят по нормативу восемь месяцев в году вне зависимости от того, подают тепло или нет. Зато в мае, даже если будет отопление, им придет пустая квитанция.