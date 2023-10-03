В Уфе подорожали квартиры на вторичном рынке

В 66 из 70 исследованных городов по итогам третьего квартала 2023 года квартиры подорожали.

Сильнее всего квадратным метр такого жилья подорожал в Перми (+9,7%), Нижнем Тагиле (+7,2%), Челябинске (+5,8%), Кирове (+5,5%) и Волжском (+5,4%).

В среднем «квадрат» российской «вторички» подорожал за квартал на 2,2%, до 103 055 рублей.

Общая цена объекта за последние три месяца увеличилась на 3%, до 5 534 139 рублей.

В Уфе «квадрат» жилья на вторичном рынке по итогам третьего квартала обойдется в 105 788 рубля, что на 2,4% больше, чем в прошлом квартале и на 6,5% больше, чем в конце 2022 года.

По средней стоимости квадратного метра «вторички» Уфа не входит в топ-20 (22 строчка). Для сравнения, в Екатеринбурге он обойдется в 112 414 рубля (18 строчка), в Казани – в 143 827 рублей (седьмая строчка).

Средняя стоимость квартиры в Уфе тоже поднялась за этот период на 2,4% до 5 618 880 рублей – серьезный отскок, учитывая, что в прошлом квартале цена упала на 2,2%. С начала года такие квартиры подорожали в среднем на 5%.