Башкортостан вошел в топ-5 регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит отчет по динамике цен на автомобильный бензин по итогам августа 2023 года, выделяя лидеров среди регионов страны.
Средняя цена на бензин по стране в целом в августе 2023 года составила 54,69 рубля за литр (+1,34 рубля за месяц). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 66,76 рубля за литр (+2,36 рубля).
В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: например, в лидере антирейтинга Сахалинской области он стоит в среднем 65,91 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 50,58 рубля за литр.
Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу августа цена поднялась до 51,63 рубля за литр, но позиция улучшилась до пятой.
Дешевле только в Коми (51,29 рубля), Татарстане (51,13 рубля), Алтайском крае (50,6 рубля) и уже упомянутой Курганской области.
По стоимости дизеля республика по-прежнему не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.
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