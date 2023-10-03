Башкортостан вошел в топ-5 регионов с самым дешевым бензином

Средняя цена на бензин по стране в целом в августе 2023 года составила 54,69 рубля за литр (+1,34 рубля за месяц). Сильнее всего подорожали марки АИ-98 и выше – до 66,76 рубля за литр (+2,36 рубля).

В зависимости от региона стоимость бензина может значительно колебаться: например, в лидере антирейтинга Сахалинской области он стоит в среднем 65,91 рубля за литр, а в самом дешевом регионе – Курганской области – 50,58 рубля за литр.

Если по итогам мая Башкортостан со стоимостью 49,05 рубля за литр занимал десятую строчку в топе регионов с самым дешевым бензином, то к концу августа цена поднялась до 51,63 рубля за литр, но позиция улучшилась до пятой.

Дешевле только в Коми (51,29 рубля), Татарстане (51,13 рубля), Алтайском крае (50,6 рубля) и уже упомянутой Курганской области.

По стоимости дизеля республика по-прежнему не входит ни в топ-10 регионов с самым дорогим, ни в десятку регионов с самым дешевым топливом.