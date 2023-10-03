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В Уфе начали включать отопление

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Сегодня, третьего октября, в администрации Уфы прошла пресс-конференция, на которой рассказали о готовности города к отопительному сезону.

Готовиться к новому отопительному сезону начали сразу после окончания предыдущего. Городской штаб действовал с 15 мая.

Всего к предстоящей зиме подготовлено 5522 многоквартирных дома, в числе которых 5032 МКД с центральным отоплением и 107 с крышными котельными.

Ремонтировался весь комплекс обслуживаемого оборудования: инженерные сети, центральные тепловые пункты, насосные станции, котельные, водозаборы, канализационные и водопроводные насосные станции, газопроводы, электрические сети и так далее.

Все тепловые сети подверглись испытаниям на плотность и прочность для выявления дефектов. Подготовлено к работе в зимних условиях оборудование 63 котельных, а также 295 центральных тепловых пунктов.

На совещании сообщили о том, что сегодня городом было принято решение о начале пуска тепла в социальные учреждения. Отопление в них появится в ближайшие дни.

В жилые дома тепло начинаю подавать после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на уровне ниже +8° в течение пяти дней.

В Башкортостане некоторым жителям уже выставили счета за отопление

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