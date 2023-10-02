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Жители Башкортостана чаще всего жалуются на дороги и благоустройство

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Начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отчиталась о статистике обращений жителей в системе «Инцидент-менеджмент» за период с 18 по 24 сентября 2023 года.

Фото: Ратмир Мавлиев

В этот период по частоте обращений на первое место вышли вопросы, связанные со строительством и ремонтом дорог (679 обращений, -172 за неделю).

По словам Прочаковской, по большей части это касается пробок на уфимских дорогах из-за ремонтов мостов и работ в центре города.

На втором месте – вопросы в сфере ЖКХ (636 обращений, +166), где также очень много обращений касательно текущего ремонта, проводимого ресурсоснабжающими организациями.

И замыкает тройку самых популярных запросов тема благоустройства (547, -137).

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