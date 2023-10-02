Андрей Назаров: «Украина для ЛНР ничего не делала»

«Как вы знаете, Башкортостан с Новороссией связывают очень близкие отношения. Наша дружба имеет исторические корни, она не вчера появилась.

Поэтому мы одни из первых пришли на помощь Луганской народной республике, взяли шефство над городским округом Красный Луч, восстанавливаем там сейчас коммунальную и дорожную инфраструктуры, объекты энергетики, делаем капитальный ремонт домов, ведем подготовку к зимнему сезону.

Наши специалисты восстановили школы и детсады, проведена реконструкция школы №22 имени Минигали Шаймуратова в городе Петровское, сейчас она там лучшая. В процессе восстановления еще несколько школ и детсадов.

Мы отправляем туда гуманитарную помощь, и наше шефство, наша дружба, наша помощь не являются формальными, потому что это очень близкие люди для нас.

При этом хочу сказать, что я и многие люди своими глазами видели, что эти территории были никому не нужными. Не знаю, за что там сейчас кто сражается, но раньше Украина ничего не делала. В большинстве школ нет воды, туалеты на улице, по 50 лет не было капитального ремонта. Поэтому не знаю, что имеют в виду те, кто говорят, что это их территория, они ее берегут и развивают. Ничего там не было. Хорошо, что у нас сейчас есть возможность их поддержать и сделать нормальные человеческие условия для детей и в целом для жителей», – сказал Андрей Назаров.