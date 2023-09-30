В Уфе мужчин призвали явиться в военкомат «для уточнения сведений»

Завтра, первого октября, в Башкортостане и других регионах России начнется осенний призыв на срочную военную службу.
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Военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Ринат Латыпов провел совещание с представителями колледжей, в ходе которого призвал мужчин старше 18 лет явиться в военный комиссариат по месту прописки.
По его словам, явиться необходимо «для уточнения сведений».
На сегодняшний день призывным считается возраст 18-27 лет. С весны 2024 года призывать начнут до 30 лет – летом текущего года поправки поддержал комитет Госдумы по обороне.
Недавно в Генштабе РФ заявили, что срочников не будут отправлять на Донбасс и срок службы менять не планируют – он составит один год.
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