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В Уфе мужчин призвали явиться в военкомат «для уточнения сведений»

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Завтра, первого октября, в Башкортостане и других регионах России начнется осенний призыв на срочную военную службу.

vk.com/mil

Военный комиссар Кировского и Ленинского районов Уфы Ринат Латыпов провел совещание с представителями колледжей, в ходе которого призвал мужчин старше 18 лет явиться в военный комиссариат по месту прописки.

По его словам, явиться необходимо «для уточнения сведений».

На сегодняшний день призывным считается возраст 18-27 лет. С весны 2024 года призывать начнут до 30 лет – летом текущего года поправки поддержал комитет Госдумы по обороне.

Недавно в Генштабе РФ заявили, что срочников не будут отправлять на Донбасс и срок службы менять не планируют – он составит один год.

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