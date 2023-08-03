Команда кенийского спортсмена поблагодарила уфимских врачей за то, что спасли ему жизнь

В соцсетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин разместил обращение от команды участника Сурдлимпийских игр из Кении Петера К. Омари, которого экстренно прооперировали врачи Демской городской больницы.

«Мы, кенийская команда глухих спортсменов и ее представители, хотим выразить благодарность российским докторам из уфимской больницы.

Они проделали похвальную работу и спасли жизнь нашему знаменитому спортсмену Петеру К. Омари, провели успешную операцию.

Мы выражаем искреннюю благодарность докторам и надеемся поддерживать с ними контакт сейчас и в будущем. Также большое спасибо президенту Общероссийской спортивной федерации спорта глухих за госпитализацию», – говорится в обращении.

Делегация из Кении стала одной из самых многочисленных на прошедших Играх, выставив 41 участника.