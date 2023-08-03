В Башкортостане жители набрали на 21% больше кредитов, чем в прошлом году

За первые пять месяцев 2023 года кредитный портфель физических лиц в банках республики составил почти 832 млрд рублей, это на 21% больше, чем годом ранее. Темпы роста сопоставимы с 2021 годом, когда был ипотечный бум из-за льготных программ.

В Банке России отмечают, что такая динамика наблюдается в целом по стране. Помимо восстановления потребительского спроса, она объясняется также тем, что банки расширили спектр кредитных продуктов, повысили максимальный размер и срок кредитов, смягчили требования к потенциальным заемщикам.

Ипотечный портфель в республике увеличился за год на 28%, до 446,5 млрд рублей. С апреля 2023 года устойчиво растет и потребительское кредитование. Объем портфеля вырос на 13% и превысил 385 млрд рублей.

Начальник экономического отдела республиканского отделения Нацбанка Фануза Калимуллина отметила, что повышение ключевой ставки в стране помогает сдерживать закредитованность населения:

«Чтобы сделать динамику и структуру кредитования более сбалансированной и не допустить роста закредитованности граждан, Банк России принял ряд мер. Так, 21 июля ключевая ставка была повышена с 7,5% до 8,5%. Кроме того, регулятор установил для коммерческих банков лимиты и надбавки, которые ограничивают кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и делают его невыгодным для финансовых организаций», – сказала она.

Параллельно в республике увеличился и приток средств во вклады. Сумма на банковских счетах жителей Башкортостана выросла за год на 19% и составила на первое июля почти 600 млрд рублей.