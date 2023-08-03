В Башкортостане могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

Штрафы за превышение средней скорости были отменены пару лет назад решением ГИБДД, так как существовало множество правовых проблем – в частности, на участках трасс, проходящих по территории нескольких регионов.

На сегодняшний день считается нормальным, что водитель соблюдает скоростной режим только вблизи дорожных камер, о которых его предупреждают как знаки, так и навигаторы, но разгоняется в промежутках между ними.

Минтранс России учел критику ГИБДД и разработал поправки в ПДД и изменения в КоАП. В случае их утверждения будет замеряться скорость, с которой водитель проезжает между двумя или несколькими камерами.

При нарушении скоростного режима водителю смогут выписывать штраф, причем достанется не только лихачам, но и, например, тем, кто едет по автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч.