В Башкортостане началось строительство распределительного центра Ozon

Центр расположится на территории ТОСЭР «Благовещенск». В него инвестируют 6,1 млрд рублей. В этом году проект получил статус приоритетного, два смежных участка площадью 160,3 и 86,4 тыс. квадратных метров под него выделили без торгов.

Приоритетный статус позволил инвестору «Ромекс Групп» возместить часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Определенные льготы дает и статус резидента ТОСЭР.

«Это будет не просто склад – это высокотехнологичное предприятие с серьезной "начинкой". Доля интернет-торговли растет, и мы рады тому, что такой объект появится на территории Башкортостана», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Проект реализуют в несколько этапов, первую очередь сдадут в 2024 году. Там будут принимать, хранить и упаковывать заказанные товары для отправки получателям. Вероятно, это сократит время доставки пользователям из республики.