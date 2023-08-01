В Башкортостане началось строительство распределительного центра Ozon

Сегодня, первого августа, глава республики Радий Хабиров дал старт строительству в Благовещенске крупнейшего объекта – логистического комплекса компании Ozon площадью более 90 тыс. квадратных метров.
vk.com/radiyhabirov
Центр расположится на территории ТОСЭР «Благовещенск». В него инвестируют 6,1 млрд рублей. В этом году проект получил статус приоритетного, два смежных участка площадью 160,3 и 86,4 тыс. квадратных метров под него выделили без торгов.
Приоритетный статус позволил инвестору «Ромекс Групп» возместить часть затрат на строительство инженерной инфраструктуры. Определенные льготы дает и статус резидента ТОСЭР.
«Это будет не просто склад – это высокотехнологичное предприятие с серьезной "начинкой". Доля интернет-торговли растет, и мы рады тому, что такой объект появится на территории Башкортостана», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
Проект реализуют в несколько этапов, первую очередь сдадут в 2024 году. Там будут принимать, хранить и упаковывать заказанные товары для отправки получателям. Вероятно, это сократит время доставки пользователям из республики.
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