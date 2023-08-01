Банк России внес 10 компаний из Башкортостана в список сомнительных организаций

Всего за первое полугодие 2023 года в регионе выявлено 10 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В основном это черные кредиторы – организации, незаконно выдающие займы.

В таких организациях зачастую кредиты выдаются под завышенные проценты, начисляются огромные комиссии, в результате чего человек оказывается в долговой кабале. Если заемщик не платит, к нему могут применяться запрещенные законом методы взыскания.

Сведения о таких компаниях Банк России вносит в предупредительный список, который размещен на сайте регулятора. Сегодня в этом перечне более 10 тыс. компаний со всей страны, 44 из них зарегистрированы в Башкортостане.

При этом сведения о физических лицах и ИП публиковать нельзя по закону, так что в этом списке их нет.