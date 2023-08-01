На 2 недели ограничили движение транспорта по 2 улицам в центре Уфы

До 14 августа перекрыли две полосы проезжей части по улице Ленина – от Пушкина до Октябрьской революции.

Ограничение связано с реконструкцией улицы Октябрьской революции. Также перекрывают участок самой ремонтируемой улицы – от Цюрупы до Ленина.

На сегодняшний день в городе действует ряд других длительных перекрытий. В частности, до вечера 20 сентября 2023 года будет перекрыта улица Авроры на участке от перекрестка Рабкоров – Авроры до торца дома №25 по улице Авроры; до 30 декабря 2023 года будет частично перекрыта крайняя правая полоса проспекта Салавата Юлаева.

Кроме того, до первого сентября в связи с реконструкцией улицы Рабкоров продлили ограничение движения на участке улицы Степана Кувыкина (крайняя правая полоса проезжей части между домами №19 и №21).