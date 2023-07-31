Митинги, забеги и концерты: как пройдет День ВДВ в Уфе

Празднование начнется в 10.00 с возложения цветов в парке Победы к памятнику «Союз поколений десантников».

В 12.00 в парке «Волна» начнется торжественный митинг у памятника «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при выполнении воинского долга».

Основные республиканские мероприятия пройдут в парке «Патриот» (Чишминский район, село Алкино-2):

– в 11.00 состоится экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев»;

– с 12.00 начнут работать интерактивные площадки, в том числе спортивные – волейбол, баскетбол, ГТО;

– в 15.00 стартуют показательные выступления «Как воюет десант», а также авиашоу пилотажной группы «Первушино» и Федерации парашютного спорта.

Закончится день концертом группы «Контингент».

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