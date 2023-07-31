Митинги, забеги и концерты: как пройдет День ВДВ в Уфе

Второго августа город традиционно празднует День воздушно-десантных войск России. Рассказываем об основных мероприятиях.
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Празднование начнется в 10.00 с возложения цветов в парке Победы к памятнику «Союз поколений десантников».
В 12.00 в парке «Волна» начнется торжественный митинг у памятника «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при выполнении воинского долга».
Основные республиканские мероприятия пройдут в парке «Патриот» (Чишминский район, село Алкино-2):
– в 11.00 состоится экстремальный забег с препятствиями «Гонка героев»;
– с 12.00 начнут работать интерактивные площадки, в том числе спортивные – волейбол, баскетбол, ГТО;
– в 15.00 стартуют показательные выступления «Как воюет десант», а также авиашоу пилотажной группы «Первушино» и Федерации парашютного спорта.
Закончится день концертом группы «Контингент».
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