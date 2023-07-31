В администрации Радия Хабирова произошли кадровые перестановки

Заместителем руководителя администрации главы республики назначен 46-летний Александр Линкевич. Он будет возглавлять Контрольное управление.

Раньше Линкевич был заместителем начальника управления, контролировал исполнение его поручений.

«Мы вас знаем уже, вы – эффективный руководитель Контрольного управления. Объем большой, и для координации эффективной работы мы вас в должности повысили, поэтому желаем успеха. Так же продолжайте работу», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к Линкевичу.