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В администрации Радия Хабирова произошли кадровые перестановки

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31 июля на совещании в правительстве глава Башкортостана Радий Хабиров объявил о новом кадровом назначении.

Александр Линкевич

Заместителем руководителя администрации главы республики назначен 46-летний Александр Линкевич. Он будет возглавлять Контрольное управление.

Раньше Линкевич был заместителем начальника управления, контролировал исполнение его поручений.

«Мы вас знаем уже, вы – эффективный руководитель Контрольного управления. Объем большой, и для координации эффективной работы мы вас в должности повысили, поэтому желаем успеха. Так же продолжайте работу», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к Линкевичу.

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