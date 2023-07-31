В Башкортостане в 2023 году сотовую связь и мобильный интернет проведут в 242 населенных пунктах

Каждый житель таких населенных пунктов может подать заявку на проведение сотовой связи и мобильного интернета через Почту России или Госуслуги.

Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин отметил, что за прошлый год именно из Башкортостана поступило больше всего заявок на обеих платформах – всего проголосовало почти 82 тыс. жителей.

Голосование на портале госуслуг продлится до 13 августа почтой – до 10 сентября 2023 года.

В текущем году по проекту уже провели сотовую связь и мобильный интернет в 125 населенных пунктах, до конца года планируют провести еще в 117 населенных пунктах.

«Это очень много. Не думаю, что где-то еще в Российской Федерации есть прецедент такой», – сказал Разумикин.