В Башкортостане резко сократилось количество фальшивых купюр

Всего за шесть месяцев этого года в банковской системе республики было обнаружено 29 поддельных купюр. Это почти в четыре раза меньше, чем за тот же период 2022 года – тогда их было 108 штук.

Основная часть фальшивок традиционно приходится на пятитысячные банкноты – их 16. Также среди обнаруженных подделок девять тысячерублевых, три двухтысячные и одна сторублевая купюры.

Количество подделок в стране сокращается несколько лет подряд. Например, в 2021 году было шесть фальшивок на один млн банкнот в обращении, а в 2022 – уже четыре. Количество и качество защитных признаков растет, подделывать их все сложнее, а проверить подлинность может и неспециалист.