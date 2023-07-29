18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане резко сократилось количество фальшивых купюр

Поделиться:

Отделение Нацбанка России по республике Башкортостан опубликовало отчет о количестве выявленных фальшивых денег за первое полугодие 2023 года.

Всего за шесть месяцев этого года в банковской системе республики было обнаружено 29 поддельных купюр. Это почти в четыре раза меньше, чем за тот же период 2022 года – тогда их было 108 штук. 

Основная часть фальшивок традиционно приходится на пятитысячные банкноты – их 16. Также среди обнаруженных подделок девять тысячерублевых, три двухтысячные и одна сторублевая купюры.

Количество подделок в стране сокращается несколько лет подряд. Например, в 2021 году было шесть фальшивок на один млн банкнот в обращении, а в 2022 – уже четыре. Количество и качество защитных признаков растет, подделывать их все сложнее, а проверить подлинность может и неспециалист.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: