Новое производство бытовой химии за 13 млн рублей откроется в Башкортостане

Компания инвестирует порядка 13 млн рублей в создание нового предприятия по производству бытовой химии.

Продукция компании ориентирована на клиентов в сфере общественного питания, а также на мойки, школы, детские сады и другие социальные учреждения.

На старте инвестор планирует начать выпуск универсального моющего средства, универсального моющего средства с антибактериальным эффектом и катионного автошампуня для бесконтактной мойки. В дальнейшем компания рассчитывает освоить новый вид продукции – детскую химию.

Проект реализуют в 2023-2028 годах, создав 10 рабочих мест. Первый этап и первая продукция будут готовы уже в текущем году.