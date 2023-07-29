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Новое производство бытовой химии за 13 млн рублей откроется в Башкортостане

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Минэкономразвития России включило ООО «Оникс» в реестр резидентов территории опережающего развития «Кумертау».

Компания инвестирует порядка 13 млн рублей в создание нового предприятия по производству бытовой химии.

Продукция компании ориентирована на клиентов в сфере общественного питания, а также на мойки, школы, детские сады и другие социальные учреждения.

На старте инвестор планирует начать выпуск универсального моющего средства, универсального моющего средства с антибактериальным эффектом и катионного автошампуня для бесконтактной мойки. В дальнейшем компания рассчитывает освоить новый вид продукции – детскую химию.

Проект реализуют в 2023-2028 годах, создав 10 рабочих мест. Первый этап и первая продукция будут готовы уже в текущем году.

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