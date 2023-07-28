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В Башкортостане могут усилить наказание за мелкое взяточничество

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Сегодня, 28 июля, в Госдуму был внесен законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп (когда сумма не превышает 10 тыс. рублей).

С такой инициативой выступил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В случае одобрения инициативы нарушителям будет грозить до трех лет лишения или четырех лет ограничения свободы.

Кроме того, к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества. Сейчас она не применяется.

Также появятся новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».

«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса. Отдельные лица, нередко объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками», – цитирует Василия Пискарева пресс-служба Госдумы.

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