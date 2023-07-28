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В Уфе установлен новый мировой рекорд

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В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой проходят соревнования по плаванию на Летних играх сурдлимпийцев.

Фото: администрация Уфы

Как сообщает мэрия города, 27 июля спортсмены из Московской области Марк Трошин, Александр Дятлов, Степан Скосырский и Фернандо Муратов установили мировой рекорд в мужской эстафете, проплыв дистанцию 4x100 метров за 3:47.85 секунд – это мировой рекорд сурдлимпийцев.

Сурдлимпийские игры «Мы вместе. Спорт» продлятся в Уфе до второго августа. Это международное мероприятие с участием сильнейших спортсменов России и мира, за медали борются сборные 30 стран.

В программе соревнований 21 дисциплина: бадминтон, баскетбол, боулинг, велосипедный спорт (маунтинбайк, шоссе) волейбол, волейбол пляжный, вольная борьба, гандбол, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивное ориентирование, теннис, тхэквондо, футбол.

Старты проходят на 18 спортивных объектах Уфы, задействовано более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и 300 волонтеров.

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