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Уфа вошла в топ-5 городов с самым высоким индексом цифровизации

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Уфа снова среди лидеров рейтинга по индексу цифровизации IQ-городов в номинации «Крупнейшие города» – наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Красноярском.

vk.com/radiyhabirov

Об этом в соцсетях сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Не зря принимаем в эти дни форум "Умный город – умная страна".

На него приехали 1,5 тысячи участников со всей России и из-за рубежа. Лучшие практики в этой сфере, самые передовые идеи и проекты, которые есть сегодня в стране, мы собрали на одной площадке. С интересом и большой охотой все впитываем, кое-что уже планируем применять в республике.

Башкортостан много внимания уделяет благоустройству городов, формированию комфортной среды. Одновременно с этим мы стараемся внедрять и цифровые решения. Это важная часть нашей жизни и уже даже не будущее – настоящее», – написал глава региона.

В 2022 году Уфа также заняла четвертое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

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